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سياسة

شاهد: مظاهرة مليونية في الشيشان تنديدا بالمجازر بحق مسلمي الروهينغيا

4/9/2017

تدفق مئات الآلاف من المواطنين في الشيشان، صباح اليوم الاثنين، إلى مركز العاصمة غروزني؛ للمشاركة في المظاهرة المليونية، تنديدا بالمجازر بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

وذكرت وزارة الداخلية الروسية، في بيان، أن المظاهرة شهدت إقبالا كبيرا من سكان غروزني، والمدن القريبة، ليتجاوز عدد المشاركين، مليونا و100 ألف متظاهرا.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات مكتوب عليها باللغتين الروسية والإنجليزية "أوقفوا الإبادة الجماعية في ميانمار"، و"أوقفوا الوحشية بحق المسلمين".

واختتمت المظاهرة عقب أداء الجماهير صلاة الظهر، وسط ترديد هتافات منددة بممارسات الجيش الميانماري والمليشيات البوذية بحق المسلمين.

والشيشان هي إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، وتقع شمال شرقي منطقة القوقاز.

ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم راخين، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغيا، حسب تقارير إعلامية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة
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