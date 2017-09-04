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سياسة|روسيا

ريابكوف: أي خطوة حمقاء تجاه كوريا الشمالية قد "تؤدي إلى انفجار"

سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
4/9/2017

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الاثنين إن أي خطوات حمقاء فيما يتعلق بكوريا الشمالية قد تزيد الوضع سوءا مضيفا أن هناك حاجة لحل سياسي للأزمة.

وأضاف للصحفيين في قمة دول مجموعة بريكس المنعقدة في الصين "يجب أن يتحلى الأقوى والأذكى بضبط النفس… أي خطوة حمقاء قد تؤدي إلى انفجار".

على صعيد منفصل، قال ريابكوف إن تصرفات واشنطن تجاه المنشآت الدبلوماسية في الولايات المتحدة يمكن وصفها "بهمجية الدولة".

وأصدرت الولايات المتحدة أمرا بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومبنيين يقيم بهما أفراد البعثات التجارية في واشنطن ونيويورك. وهذا هو أحدث رد في أفعال متبادلة بين البلدين ساهمت في تدهور العلاقات إلى أدنى مستوى في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وبدأ دبلوماسيون روس في إخلاء المنشآت في مطلع الأسبوع بما في ذلك مبنى القنصلية المكون من ستة طوابق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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