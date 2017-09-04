"حماس" تندد بوفاة معتقل فلسطيني مصاب داخل سجون الاحتلال

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، الاثنين، بوفاة المعتقل الفلسطيني المصاب داخل السجون الإسرائيلية رائد الصالحي (21 عامًا) الأحد، معتبرة أن وفاته جريمة" تستوجب العقاب.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في بيان، إن وفاة الصالحي جريمة جديدة مركبة، ودليل إضافي على إصرار الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه لكل الأعراف الإنسانية، ما يستدعي محاسبته ومعاقبته.

وأضاف أن "جرائم الاحتلال بحق أسرى شعبنا لن تكسر إرادتهم ولن تضعف عزيمتهم وصمودهم"، مشيرا إلى أن حماس تضع قضيتهم على رأس سلم أولوياتها لحين حصولهم على حريتهم كاملة.

وأمس الأحد، توفي المعتقل الفلسطيني المصاب في السجون الإسرائيلية رائد الصالحي (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتقاله في شهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضح رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين" عيسى قراقع، أن المعتقل الصالحي توفي متأثرا بإصابته التي أصيب بها عند اعتقاله بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "قدس برس" عن قراقع قوله، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الصالحي عندما اقتحم منزله لاعتقاله بمخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين (جنوبي بيت لحم)، وأصابوه بعدة رصاصات في البطن والكبد والفخذ.

وأشار إلى تعمد جيش الاحتلال، ترك الأسير الصالحي ينزف لمدة طويلة قبل نقلة بوضع حرج إلى مشفى هداسا عين كارم ليبقى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي لنحو ثلاثة أسابيع إلى أن فارق الحياة متأثراً بجراحة الخطيرة .

ووصف قراقع استشهاد الصالحي، بأنها جريمة بشعة عن سبق الإصرار ارتكبت بحق الأسير، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بإعدامه بإطلاق الرصاص الحي عند اعتقاله من مسافة صفر.

وفور وصول نبأ استشهاد الصالحي، انطلقت مسيرة عفوية غاضبة طافت أزقة مخيم الدهيشة، ووصلت منزل الشهيد، حمل خلالها أصدقاؤه والدته على الأكتاف، فيما استقبلتهم الأم بالزغاريد، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

ويعاني 1200 أسير فلسطيني من أصل 7 آلاف في سجون إسرائيل من أوضاع صحية سيئة نتيجة الإهمال الطبي، من بينهم 21 مصابا بمرض السرطان و17 بأمراض القلب.