تعرف على تاريخ 11 عامًا من التجارب النووية الكورية الشمالية

منذ عام 2006، يجري نظام بيونغ يانغ اختبارات لأسلحة نووية رغم ما تتعرض له كوريا الشمالية من انتقادات دولية، من بينها اعتبارها "دولة منبوذة".

وذلك وفق تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ورغم العقوبات الجماعية والأحادية من بعض الدول ضد نظام بيونغ يانغ، أعلنت كوريا الشمالية (الأحد) نجاح تجربتها السادسة لاختبار سلاح نووي.

وفيما يلي رصد للتجارب النووية التي أجرتها بيونغ يانغ منذ 2006:

1- التجربة النووية الأولى لبيونغ يانغ، كانت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، حين أعلنت كوريا الشمالية نجاح تجربتها النووية الأولى والتي خلفت هزة أرضية بقوة 3.9 درجات.

2- في 25 مايو/آيار 2009، قامت كوريا الشمالية بثاني تجاربها النووية بتفجير جهاز نووي تحت الأرض، أدى إلى هزة أرضية بقوة 4.5 درجات.

3- أما التجربة الثالثة فكانت عام 2013، عندما أجرى نظام بيونغ يانغ في 12 فبراير/ شباط تجربة نووية في موقع اختبار "بونغي ـ ري"، نتج عنها هزة أرضية بقوة 4.9 درجات.

وآنذاك، أشارت وسائل الإعلام إلى أن كوريا الشمالية اسخدمت في تجربتها "جهازًا نوويًا خفيفًا ومصغرًا".

4- عام 2016، أجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين، إحداهما إطلاق قنبلة هيدروجينية في 6 يناير/ كانون الثاني، أدت إلى هزة أرضية بقوة 4.8 درجات.

5- تجربة أخرى أجرتها في 9 سبتمبر /أيلول من العام نفسه، احتفالًا بالذكرى الـ 68 على تأسيس البلاد.

وشهدت تجربة سبتمبر 2016، إجراء بيونغ يانغ اختباراً ذرياً لرأس نووي حديث في موقع الاختبارات النووية، شمالي البلاد، أسفر عن هزة أرضية بقوة 5.04 درجات.

6- أعلنت كوريا الشمالية، أمس الأحد، إطلاقها قنبلة هيدروجينية، يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، ما أسفر عن وقوع زلزالين بكوريا الشمالية؛ الأول بقوة 6.3 درجات والثاني بقوة 4.6 درجات، حسب وكالة "يونهاب" للأنباء التابعة لكوريا الجنوبية.

وتعد الهزات الأرضية الناتجة عن تجربة (الأحد) هي الأقوى مقارنًة بالتجارب النووية الأخرى لكوريا الشمالية.

وتكتسب القنبلة الهيدروجينية قدرتها من اتحاد النويات الذرية تحت حرارة شديدة، والتي تندمج في الأسلحة الحرارية النووية، وتتكون من نظائر الديوتيريوم والتريتيوم، كما كان الحال مع القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما عام 1945.