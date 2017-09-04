المفوضية الأوربية: أفعال تركيا تجعل انضمامها للاتحاد الأوربي مستحيلا

قالت المفوضية الأوروبية الاثنين إن أفعال السلطات التركية تجعل انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوربي مستحيلا، وذلك بعد أن دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإنهاء محادثات الانضمام.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتبسا تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية جان كلود يونكر قبل دعوة ميركل لوقف المحادثات "تركيا تتخذ خطوات ضخمة تبعدها عن أوربا وهذا يجعل انضمام تركيا للاتحاد الأوربي مستحيلا".

لكنه أكد أن أي قرار بشأن وقف عملية الانضمام المتعثرة منذ فترة طويلة في أيدي الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد وليس المفوضية.

في الوقت نفسه قال المتحدث باسم ميركل الاثنين إن تركيا ليست جاهزة للانضمام للاتحاد الآن.

واضطرت ميركل لتشديد حدة لهجتها بخصوص تركيا خلال مناظرة ضمن حملتها الانتخابية مع منافسها الرئيسي مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بعد أن تعهد بوقف مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد إذا انتخب مستشارا.

وقال المتحدث باسم ميركل شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي في برلين إن كلمات المستشارة واضحة.

وأضاف "في الوقت الحالي تركيا ليست في وضع يسمح لها على الإطلاق بالانضمام للاتحاد الأوربي. في الحقيقة المفاوضات معلقة في الوقت الحالي" مشيرا إلى أن قيادات الاتحاد الأوربي ستبحث المسألة حين تجتمع في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.