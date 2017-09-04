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سياسة|إسرائيل

القبض على وزير إسرائيلي سابق في قضية الغواصات الألمانية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
4/9/2017

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض الاثنين على وزير سابق وعضو في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في إطار التحقيق الجاري في عملية فساد بشأن شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.

وحظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا نشر هوية الوزير في إسرائيل.

ويعد الاعتقال هو أحدث تطورات التحقيق بشأن صفقة الغواصات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي شملت ديفيد شيمرون، المحامي الخاص لرئيس الوزراء نتنياهو، وديفيد شاران، الرئيس السابق لمكتب رئيس الوزراء، وإليعازر ماروم، القائد السابق في البحرية الاسرائيلية.

وكانت القضية، التي يطلق عليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية "قضية الغواصة"، تصدرت عناوين الأخبار لأول مرة عندما تم الكشف عن أن الممثل الإسرائيلي للشركة الألمانية العملاقة "تيسنكروب مارين سيستمز" تعاقد مع المحامي الخاص لنتنياهو والقريب له من بعيد، شيمرون.

وكان نتنياهو قد وقع اتفاقا إطاريا في أكتوبر/تشرين أول 2016، لشراء الغواصات الثلاثة من الشركة في خطوة مخالفة لرأي وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون ومسؤولين عسكريين آخرين.

ولم يتم الاشتباه في نتنياهو في التحقيق، إلا أن ماروم وشاران وشمرون نفوا ضلوعهم في أي مخالفات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية احتجزت ستة أشخاص يوم الأحد، بينهم شاران الذي تم تمديد احتجازه لأربعة أيام. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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