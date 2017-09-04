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سياسة|مصر

السيسي يدعو قادة "بريكس" لزيادة استثماراتهم في مصر

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
4/9/2017

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإثنين، قادة دول قمة "بريكس" إلى زيادة استثماراتهم في بلاده والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة بين القاهرة والعالم العربي وأفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى أعمال تجمع دول بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) المنعقد في مدينة شيامين، بمقاطعة "فوجيان" الصينية، من 3 – 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتحدث السيسي، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في بلاده وأبرز التحديات التي تواجهها.

ولفت إلى أن مصر استفادت من عدة نماذج للإصلاح الاقتصادي لدول بريكس، منها البرازيل والهند.

وأضاف السيسي، "لدينا صيغ مختلفة للتعاون بين مصر ودول بريكس، في القارة الأفريقية، وهناك كذلك مجال استفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم العربي وإفريقيا وأوربا".

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات التي جرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر، أنواع مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة".

 وقال إن "مصر تعمل بقوة على أن تجدوا فيها بيئة داعمة لاستثماراتكم، كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم على مدى عقد كامل وهو عمر هذا التجمع".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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