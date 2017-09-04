اعتداء عنصري على مدرسة إسلامية في هولندا

نفذت مجموعة من اليمين المتطرف اليوم الاثنين اعتداءً على مدرسة إسلامية في أول أيام الدراسة بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وذكر مراسل الأناضول أن أعضاء من حركة "إد فيرزيت" (اليمينية المتطرفة)، صعدوا على سطح مدرسة "كورنيلوس هاجا" الثانوية مع بداية اليوم الدراسي، وعلقوا لافتة تحمل عبارات عنصرية.

وقال سونر أطاصوي مدير المدرسة التابعة لوقف الإسلام للتربية: "جاءوا في الصباح الباكر ورفعوا اللافتة وبدأوا في الصياح على الطلاب والمعلمين قائلين "أنتم إرهابيون".

وأضاف "رغم كل ما فعلوه تمالكنا أنفسنا، وآثرنا الاتصال بالشرطة، دون الاقتراب منهم".

وألقت قوات الشرطة القبض على المجموعة المعتدية وأحالتهم للتحقيق.

وقبل يومين، تبنت نفس الحركة المتطرفة اعتداء على مسجد "التوحيد" التابع لوقف الديانة التركي (طور الإنشاء) في مدينة فينلو شرقي هولندا.