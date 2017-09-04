ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 49

أعلنت القاهرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين الموجودين في السعودية إلى 49 حالة.

وقال أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية المصرية، في بيان لوزارة الصحة، إن "9 حجاج توفوا مساء أمس الأحد، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 49".

وأشار الأنصاري إلى "زيادة الوفيات خلال أيام التشريق (11 و12 و13 من ذي الحجة) نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن".

وحسب البيان فإن غالبية الحجاج المتوفين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، قضوا لأسباب مختلفة، من بينها، هبوط بالدورة الدموية، والالتهاب الرئوي، وتوقف عضلة القلب والتنفس.

وكانت آخر إحصائية طبية رسمية أمس الأول السبت تشير إلى وفاة 40 حاجا مصريا بالأراضي السعودية.

ويبلغ عدد بعثة الحجاج المصريين لهذا العام 78 ألف حاجٍ وحاجة، وفق تصريحات لوزير الإسكان ورئيس بعثة الحج مصطفى مدبولي، مقابل 72 ألفًا و622 حاجًا في 2016.