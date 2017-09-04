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سياسة

إيران: ثلاثة أمريكيين خسروا استئنافا ضد أحكام بالسجن

رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني سياماك نمازي ووالده باقر
رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني سياماك نمازي ووالده باقر
4/9/2017

أكدت إيران أن محكمة استئناف أيدت أحكاما بالسجن عشر سنوات على ثلاثة أمريكيين اثنان منهما أصلهما إيراني ولبناني يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة بعدما أدانتهم محكمة بالتجسس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذر إيران من أنها ستواجه "عواقب جديدة وخطيرة" إن لم تطلق سراح مواطنين أمريكيين "محتجزين ظلما" وتعيدهم للولايات المتحدة.

ونقل الموقع الإخباري الرسمي للسلطة القضائية عن رئيس الادعاء في طهران عباس جعفري دولت عبادي قوله إن الأربعة هم طالب جامعة برينستون "شي يو وانغ" ورجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني سياماك نمازي ووالده المسن باقر والمواطن اللبناني الذي يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة نزار زكا.

وكان وانغ يعد بحثا علميا في إيران العام الماضي عندما احتجزته السلطات ووجهت له تهمة "التجسس تحت غطاء الأبحاث" وهو اتهام نفته أسرته والجامعة.

وحكمت إيران على المواطن اللبناني زكا بالسجن عشرة أعوام وغرامة 4.2 مليون دولار في العام الماضي بعد إدانته بالتواطؤ ضد الدولة وفقا لما قاله المحامي الأمريكي المكلف بالدفاع عنه.

واحتجزت السلطات الإيرانية عددا من الإيرانيين الذين يحملون أيضا الجنسيات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والنمساوية والكندية خلال العام الماضي ولا يزالون رهن الاحتجاز بتهم منها التجسس والتعاون مع حكومات معادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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