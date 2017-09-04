أردوغان: سننقل ملف الانتهاكات بحق الروهينغيا إلى الأمم المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستنقل ملف الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار إلى أروقة الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة المزمع انعقادها الشهر الجاري.

وخلال كلمة وجهها لمواطنين تجمعوا أمام مبنى فرع لحزب العدالة والتنمية بأحد أحياء إسطنبول يوم الاثنين، قال أردوغان إن عيدا آخر مضى والعالم الإسلامي بأسره يخوض صراعات داخلية وخارجية.

وأشار إلى أن سوريا والعراق وفلسطين وليبيا كانت مسرحا لتلك الصراعات، فيما شهدت ميانمار مجازر كبيرة.

ولفت إلى أن "الإنسانية وقفت صامتة أمام تلك المجازر.. نحن كتركيا أوصلنا مساعدات إغاثية إلى هناك(ميانمار) عبر جمعية الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) وسنواصل إرسال المساعدات إليهم."

وأضاف "سنطرح الوضع في ميانمار على نطاق واسع، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات الثنائية مع الزعماء(المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة المقرر عقدها في 19 سبتمبر)".

وتابع "بوصفي الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، أجريت اتصالات مع نحو 20 زعيما في العالم، لبحث هذه المواضيع، وطبعا هناك زعماء يمكن أن تثمر مباحثاتنا معهم عن نتائج، لكن لا يحمل الجميع نفس الحساسية، فليكن، نحن سنقوم بواجبنا".

ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار، انتهاكات جسيمة ضد مسلمي الروهينغيا في إقليم راخين(أراكان) شملت عمليات قتل وتهجير وحرق للأطفال والنساء، بحسب تقارير إخبارية.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهينغيا أعلن الأسبوع الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار خلال 3 أيام فقط، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين فرار أكثر من 87 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم خلال 10 أيام.