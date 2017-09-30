واشنطن: كوريا الشمالية لم تظهر أية رغبة في الحوار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (السبت) إنها رغم فتح قنوات اتصال مع كوريا الشمالية، فإن نظام بيونغيانغ لم يظهر أية رغبة في إجراء حوار حول التخلي عن أسلحته النووية.

وقالت هيذر نويرت الناطقة باسم الخارجية "رغم التطمينات إلى أن الولايات المتحدة غير راغبة في الدفع نحو تقويض النظام الحالي، أو السعي إلى تغيير النظام، أو تسريع توحيد شبه الجزيرة الكورية، أو تحريك قوات شمال المنطقة المنزوعة السلاح، فإن مسؤولي كوريا الشمالية لم يظهروا أي مؤشر إلى رغبتهم أو استعدادهم لإجراء حوار بخصوص نزع السلاح النووي".

وأدت تجارب صاروخية قامت بها كوريا الشمالية الفترة الماضية لإثارة القلق لدى الكثير من بلدان العالم خاصة بعد إطلاقها صواريخ باليستية فوق اليابان، واشتعلت حرب كلامية بين واشنطن وبيونغيانغ، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الزعيم الكوري الشمالي.