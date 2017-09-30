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سياسة

شاهد: مطار أربيل فارغا بعد فرض حظر جوي على كردستان

30/9/2017

بدا مطار أربيل صباح السبت شبه فارغ من المسافرين بعد أقل من يوم من فرض الحكومة المركزية العراقية حظرا جويا على الرحلات الدولية إلى إقليم كردستان.

وبدأ سريان الحظر في الساعة السادسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

ولم تقلع من المطار سوى الرحلات الداخلية.

وجاء الحظر الجوي مع انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية الاتحادية لحكومة الإقليم لتسليم المطارات إلى السلطات الاتحادية عقب قيام حكومة كردستان بإجراء استفتاء على انفصال الإقليم عن العراق.

ويعد مطار أربيل من بين أكبر المطارات العراقية وأكثرها حركة، وإحدى أهم محطات التواصل بين إقليم كردستان العراق وخارجه.

وتتولى إدارة وزارة المواصلات والاتصال في حكومة اقليم كردستان إدارة مطاري أربيل والسليمانية لكنهما يتبعان – حسب اللوائح – سلطات الطيران المدني العراقي، وأي حركة إليهما ومنهما تكون برخصة من بغداد. 

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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