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شاهد: محرك طائرة تقل 520 شخصا يتعرض لخلل خطير في الهواء

30/9/2017

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" السبت في كندا إثر "خلل خطير" في أحد محركاتها الأربعة.

وقالت الشركة في بيان لها "إن طائرة تابعة لها من طراز "ايه 380″ كانت تقوم برحلة بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة لوس أنجليس الأمريكية قامت بهبوط اضطراري في كندا ، إثر خلل خطير في أحد محركاتها الأربعة".

وأضافت أن الطائرة هبطت بدون أضرار في مطار غوز باي العسكري الكندي وتم إجلاء كل الأشخاص الـ 520 الذين كانوا على متنها بدون تسجيل أي إصابات.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة  "إيه 380" التي تنتجها شركة إيرباص  الأوروبية ، هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وتتكون من طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة ، ومصممة لتحمل 853 راكبا (538 في الدور الرئيسي السفلي، و315 في الدور الأعلى).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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