شاهد: سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال في ضربات جوية على إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (السبت) إن ضربات جوية تسببت الليلة الماضية في سقوط 28 قتيلا بينهم أربعة أطفال بقرية في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال عمال إنقاذ إن سوريا وروسيا قتلتا عشرات المدنيين في ضربات جوية.

ويقول الجيشان الروسي والسوري إنهما يستهدفان المسلحين وينفيان قتل المدنيين.

وشهدت المنطقة هدوء في الضربات الجوية استمر ستة أشهر حتى التصعيد الأخير.

لكن الضربات الجوية الليلية استهدفت قرية "أرمناز" التي تقع على بعد كيلومترات قليلة عن الحدود التركية.

وقدر الدفاع المدني السوري، وهو خدمة إنقاذ تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، أن عدد القتلى المبدئي بلغ 26 قتيلا.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إن قصفا روسيا لإدلب في الآونة الأخيرة أسفر عن مقتل مدنيين ومقاتلين من المعارضة المعتدلة وأشارت إلى أن ذلك ينتهك اتفاقا مع إيران وروسيا.

وأقامت تركيا وإيران وروسيا منطقة لعدم التصعيد في إدلب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستنشر قوات في إدلب بموجب الاتفاق.