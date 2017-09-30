شاهد: الزوار الشيعة يتوافدون على كربلاء قبيل يوم عاشوراء

توافد زوار شيعة على مدينة كربلاء في العراق (السبت) استعدادا لإحياء ذكرى يوم عاشوراء (الأحد).

عاشوراء مناسبة دينية إسلامية؛ تحل سنويا في اليوم العاشر من المحرم (الشهر الأول في السنة الهجرية) ويختلف التعاطي معها بين المسلمين من السنة والشيعة، ففي حين يخص الأولون يومها بالصيام احتفالا بنجاة نبي الله موسى (عليه السلام) وصحبه من الطغيان والغرق، يحيي فيها الآخرون ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) بطقوس خاصة.

ونشرت السلطات العراقية آلاف الجنود في المدينة لحماية الأعداد الغفيرة من الزوار إذ عادة ما تشهد مثل هذه التجمعات هجمات لإيقاع عدد كبير من الضحايا.

ويحيي الشيعة في هذا اليوم ذكرى "موقعة كربلاء" التي قـُـتل فيها الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي صلى الله عليه وسلم و72 من أهل بيته وأصحابه، في معركة الطف سنة 61 هجرية (680 ميلادي) مع جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.