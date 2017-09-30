سكان مصر أكثر من 104 ملايين.. منهم أكثر من 9 ملايين بالخارج‬

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان البلاد تجاوز 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من تسعة ملايين منهم في الخارج.

وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اجتماع حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل/نيسان هذا العام 94 مليونا و798827 نسمة وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ تسعة ملايين و470674 نسمة؛ ومن ثم فإن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.

وقال الجندي إن عدد السكان زاد 22 مليونا في السنوات العشر الماضية وإن هذه "معدلات زيادة عالية جدا". وأضاف أن مصر تحتل الآن المركز 13 بين دول العالم من حيث عدد السكان.

وهذا هو التعداد الرابع عشر في تاريخ مصر الحديث، وكان أول تعداد قد أجري عام 1897 في عهد محمد علي. وتجري مصر غالبا تعداد السكان والمنشآت كل عشر سنوات.