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سياسة

حزب الله: استفتاء كردستان مؤامرة لتقسيم الشرق الأوسط

30/9/2017

أعلن حزب الله اللبناني (السبت) أن الاستفتاء على استقلال كردستان العراق يشكل "خطوة أولى نحو تقسيم الشرق الأوسط مما سيؤدي إلى حروب داخلية ويجب معارضته".

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المدعوم من إيران إن أحداث شمال العراق التي صوت فيها الأكراد على الاستقلال (الإثنين) الماضي تشكل تهديدا للمنطقة كلها وليس فقط للعراق والدول المجاورة.

وقال نصر الله "هذا الأمر خطير جدا، ما يجري في هذه الأيام يتهدد ليس العراق وحده، هذا يتهدد كل المنطقة، إيران وتركيا وسوريا وكل المنطقة وليس فقط العراق وهذه الدول الأربع لأنه سيفتح الباب على التقسيم والتقسيم والتقسيم".

وأشار إلى أن إسرائيل قد عبرت عن دعمها لإقامة الدولة الكردية ووصف مشروع التقسيم بأنه "مؤامرة أمريكية-إسرائيلية".

وقال "الآن الدول الجديدة المقسمة والحدود الجديدة المرسمة سيتم وضعها على أساس التنازع لتكون مثارا للحروب. التقسيم يعني أخذ المنطقة إلى حروب داخلية لا يعلم مداها ونهايتها إلا الله".

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت التصويت إلى جانب الدول الأوربية الكبرى والدول المجاورة تركيا وإيران.

كما عارضت الاستفتاء الحكومة السورية حيث أقامت الجماعات الكردية مناطق حكم ذاتي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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