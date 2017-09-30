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سياسة|النمسا

بدء تنفيذ قانون حظر تغطية الوجه في النمسا

دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ عام 2011
دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ عام 2011
30/9/2017

يدخل قانون حظر تغطيه الوجه بالأماكن العامة في النمسا، حيز التنفيذ، الأحد، حسبما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية .

ويحظر القانون ارتداء أي أقنعة تغطي الوجه في الأماكن العامة، سواء كانت النقاب الإسلامي، أو أقنعة الاحتفالات والتزلج، أو تلك الخاصة بالمستشفيات.

القانون الذي يعرف شعبيًا باسم "قانون حظر النقاب" يفرض غرامة مالية قدرها نحو 180 دولار أمريكي، على المخالفين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق البرلمان النمساوي على القانون، بعد إجراءات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، كان أولها فرنسا التي أقرت الحظر في 2011.

وقبيل بدء تنفيذ القرار، دعت سفارة الرياض في فيينا، السبت الماضي، مواطنيها المقيمين والراغبين في زيارة النمسا، للالتزام بالقانون، حسب بيان لها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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