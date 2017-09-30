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سياسة

الشرطة التركية تعتقل مشتبها به في مقتل ناشطة سورية

الناشطة التركية عروبة بركات (يسار) وابنتها حلا بركات
الناشطة التركية عروبة بركات (يسار) وابنتها حلا بركات
30/9/2017

قال مصدر بالشرطة التركية إنها اعتقلت مشتبها به السبت فيما يتعلق بمقتل ناشطة في المعارضة السورية وابنتها الصحفية في إسطنبول.

وقال المصدر إن أحمد بركات، وهو قريب للقتيلتين، اعتقل في مدينة بورصة التي تبعد 90 كيلومترا إلى الجنوب من اسطنبول مضيفا أن دافع القتل لم يعرف بعد.

وعثر على جثتي عروبة بركات (60 عاما) وابنتها حلا (22 عاما) قبل أكثر من أسبوع في شقتهما بمنطقة إسكودار في الجزء الآسيوي من إسطنبول.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام تركية أن عروبة بركات كانت تجري تحقيقا عن وقوع أعمال تعذيب في سجون تديرها الحكومة السورية.

وأضافت أنها عاشت في البداية في بريطانيا ثم الإمارات قبل أن تنتقل إلى إسطنبول.

وقالت صحيفة "حريت" إن المشتبه به أحمد بركات اعتقل بعد عملية أمنية استمرت ثلاثة أيام،وأضافت إن التعرف عليه تم عبر لقطات لكاميرات مراقبة أمنية وأن الشرطة تفتش منزله.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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