الحوثيون يعلنون أسر جنديين سعوديين

بثت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن تسجيلا مصورا لأسيرين قالت إنهما جنديان تابعان للقوات السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الجنديين تابعان للواء السادس، وتم أسرهما في تبة رعد بنجران أقصى جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن.

ووجه الأسيران في التسجيل مناشدة للقيادة السعودية لوقف الحرب في اليمن والتدخل لتبادل الأسرى مع الحوثيين.

وأظهر التسجيل، الذي زادت مدته قليلا عن 5 دقائق، إصابة الجنديين في المواجهات وخضوعهما للعلاج في الأسر.