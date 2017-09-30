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سياسة|السعودية

اعتقال سعودي هدد بحرق نساء يقدن السيارات

سعودية تقود سيارتها في جدة بالسعودية
سعودية تقود سيارتها في جدة بالسعودية
29/9/2017

قالت وزارة الداخلية السعودية الجمعة إن السلطات اعتقلت رجلا هدد بمهاجمة النساء اللاتي يقدن سيارات وذلك بعد صدور مرسوم ملكي يسمح للمرأة بالقيادة في المملكة.

ورحب كثير من السعوديين بالأمر الذي أصدره الملك سلمان يوم الثلاثاء والذي ينفذ بدءا من العام القادم لكن البعض عبروا عن حيرتهم أو غضبهم إزاء تغير السياسة التي أيدها لعقود من الزمن رجال الدين البارزون.

وقالت الوزارة على تويتر إن الشرطة في المنطقة الشرقية اعتقلت المشتبه به الذي لم يتم تحديد هويته وأحالته إلى النيابة العامة.

وقال رجل يرتدي جلبابا أبيض تقليديا في فيديو قصير نشر على الانترنت في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي امرأة تتعطل سيارتها "لأحرقها هي وسيارتها.. والله".

ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، منها صحيفة عكاظ، عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية قوله إن الرجل المحتجز في العشرينيات من عمره وإن أمير المنطقة الشرقية هو من أمر بالقبض عليه وإحالته للنيابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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