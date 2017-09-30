استقالة وزير الصحة الأمريكي بعد فضيحة استئجار طائرات مكلفة

اضطر وزير الصحة الأمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تقديم استقالته الجمعة وسط فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في بيان: "قدم وزير الصحة والخدمات الانسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم والرئيس قبلها".

وجاء البيان بعد أقل من ساعة على تصريح ترمب للصحفيين إن برايس لم يعرض تقديم استقالته، لكن مصيره سيتقرر في وقت لاحق الجمعة.

وذكر موقع "بوليتيكو" الذي كشف القضية أن برايس قام ب26 رحلة على الأقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 ألف دولار.

وأكدت وزارة الصحة أن الرحلات كانت ذات طابع حكومي، مدافعة بذلك عن شرعية النفقات، لكنها شملت أماكن يملك فيها برايس منازل.

ودعا خمسة أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأربعاء الى استقالة برايس الذي يعد من الأثرياء، بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها ب25 ألف دولار، على الرغم من وجود عدد كبير من الرحلات لخطوط شركات طيران عامة بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقي.

وكافح برايس على مدى يومين من أجل الإبقاء على منصبه الذي شغله أقل من ثمانية أشهر، وذكر صحفي في شبكة "فوكس نيوز" أن وزير الصحة سيسدد 51 ألفا و887 دولارا من نفقات السفر.

ويواجه وزراء آخرون في إدارة ترمب بينهم وزير الخزانة ستيف منوتشين اتهامات أيضا باستخدام طائرات خاصة بدون مبرر.

وفرض البيت الأبيض الجمعة إجراءات صارمة على استخدام المسؤولين الحكوميين طائرات مستأجرة في أعقاب استقالة وزير الصحة.

وفي مذكرة إلى الوكالات الحكومية قال مايك مولفاني، مدير الموازنة بالبيت الأبيض، إن السفر في طائرات تجارية "ملائم" مع استثناءات قليلة حتى بالنسبة لجميع كبار المسؤولين كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من كبير موظفي البيت الأبيض على استخدام الطائرات المستأجرة.