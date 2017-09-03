وزير داخلية مصري سابق يتسبب في مُصادرة صحيفة موالية للنظام

صادرت السلطات المصرية عدد اليوم الأحد، من صحيفة خاصة موالية للنظام لاحتوائه على تقرير ينتقد عدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الهارب منذ أشهر.

والعادلي مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات، وهو آخر وزير داخلية في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت إدارة صحيفة "البوابة"، في بيان، إن مطابع "الأهرام" الحكومية امتنعت عن طباعة عدد الصحيفة، اليوم الأحد، بدعوى أن "جهات معينة طالبت بحذف تقرير صحفي منشور بالصفحة الأولى، يتعلق بطول فترة هروب العادلي".

وأضافت أنه "تم نشر التقرير في إطار المتابعة الصحفية لطلب إحاطة مقدم من نائب برلماني لوزير الداخلية (الحالي)، مجدي عبد الغفار، حول عدم قدرة الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الهارب وتقديمه للعدالة".

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"من الداخلية إلى العادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا"، مصحوبا بصورة للعادلي، المحكوم عليه بالسجن 7 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"فساد الداخلية"، إضافة إلى إلزامه واثنين آخرين برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه (حوالي 10 ملايين دولار أمريكي) وتغريمهم مبلغا مماثلا.

ودعت إدارة الصحيفة، الموالية للنظام المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى "التدخل لفرض احترام القانون وحمايته من التدخلات السافرة لبعض الجهات، لطمس فشلهم الوظيفي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات عددا لصحيفة "البوابة"، فقد صادرتها لأيام متتالية، في أبريل/نيسان الماضي؛ إثر مطالبتها بإقالة وزير الداخلية الحالي، بدعوى "التقصير"، على خلفية تفجيري كنيستين، شمالي مصر، أسقطا عشرات القتلى، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتقول الأجهزة الأمنية إنها تواصل تحركاتها للقبض على العادلي، المُختفي منذ مايو/أيار الماضي، في أعقاب صدور حكم السجن، وهو قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض.