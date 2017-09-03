ناشط روهينغي: 42 معسكر اعتقال معزولا عن العالم في أراكان

كشف كاتب وناشط روهينغي (السبت) عن 42 معسكر اعتقال معزولا عن العالم في إقليم "أراكان" غربي ميانمار، الذي يتعرض المسلمون فيه لانتهاكات جسيمة من قبل جيش البلاد.

وقال الكاتب حبيب رحمن، إن الشعب في أراكان يسجن بشكل ممنهج في معسكرات اعتقال معزولة عن العالم الخارجي، يمنع زيارتها".

وأكد "رحمن" أن "مسلمي الروهنغيا يتعرضون لإبادة جماعية صامتة على يد الجيش الميانماري، عقب تسليح البوذيين في المنطقة (أراكان)".

وأشار إلى أن الهجمات ضد الروهنغيا في مناطق "راثداونج"، و"مونجداو"، و"بويثداونج" بولاية "أراكان" لا تزال مستمرة.

وقال "رحمن" أيضا، إن 20 بلدة تابعة للمناطق المذكورة شهدت ارتكاب "مجازر".

ولفت إلى مقتل 500 مسلم في منطقة "راثداونج" فقط خلال الأيام الخمسة الأولى من الهجمات التي بدأت في 25 أغسطس / آب الماضي.

ووصف الممارسات المستمرة ضد مسلمي الروهنغيا منذ يونيو / حزيران 2012″، بـ "الإبادة الجماعية الصامتة".

وأكد الكاتب الأراكاني أن الروهنغيا "محرومون من كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، لا سيما الخدمات الطبية والتعليمية".

ومنذ 25 أغسطس / آب الماضي، يرتكب الجيش انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنغيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، ارتفاع عدد اللاجئين الروهنغيا الفارين من إقليم "أراكان" إلى بنغلادش، إلى 60 ألف شخص.

وفي 28 من الشهر الماضي، أعلن المجلس الروهينغي الأوروبي (حقوقي مستقل) مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم، في هجمات للجيش بأراكان (راخين) خلال 3 أيام فقط.