ميركل: تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوربي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد إن تركيا يجب ألا تصبح عضوا بالاتحاد الأوربي وإنها ستسعى لإيجاد موقف أوربي مشترك مع الزعماء الآخرين بالاتحاد بشأن هذه المسألة.

وقالت ميركل، في تعليقها على ما قاله منافسها في يسار الوسط مالتن شولتز خلال مناظرة تلفزيونية بأنه سيوقف محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي إذا فاز بالمستشارية، "الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوربي".

وأضافت قائلة "بجانب ذلك، سأتحدث مع نظرائي لنرى إن كان بوسعنا التوصل إلى موقف مشترك في هذا الشأن حتى نستطيع إنهاء محادثات الانضمام هذه".

ومن المرجح أن تزيد التصريحات من التوتر القائم بالفعل بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي بعدما قالت ميركل يوم الجمعة إن برلين يجب أن ترد بحسم على احتجاز السلطات التركية مواطنين ألمانيين آخرين بتهم سياسية.