البث الحي
سياسة|ألمانيا

شاهد: ألمانيا تجلي 60 ألف شخص لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية

3/9/2017

تستعد السلطات في مدينة فرانكفورت الألمانية لإخلاء مركز المدينة، بهدف السماح بإبطال مفعول قنبلة من عهد الحرب العالمية الثانية تزن 1.8 طن.

وتضم منطقة مركز المدينة مقر الشرطة ومستشفيين وأنظمة مواصلات والبنك المركزي الألماني الذي يحوي احتياطات من الذهب تقدر قيمتها بسبعين مليار دولار.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الألماني إن "الترتيبات الأمنية المعتادة" ستظل متبعة أثناء عمل خبراء المفرقعات على إبطال مفعول القنبلة التي أسقطتها القوات الجوية البريطانية في زمن الحرب، واكتشفت خلال أعمال حفر في موقع بناء.

ويقع مقر البنك المركزي الألماني على بعد أقل من 600 متر من مكان القنبلة ويحوي 1710 أطنان من الذهب تحت الأرض وهو ما يمثل نحو نصف احتياطيات البلاد.

وقال مسؤولو مدينة فرانكفورت إن الإخلاء سيشمل أكثر من 60 ألفا من السكان لمدة لا تقل عن 12 ساعة، وسيشمل 20 دارا للمسنين ودار الأوبرا والحي الدبلوماسي.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)