شاهد: ألمانيا تجلي 60 ألف شخص لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية

تستعد السلطات في مدينة فرانكفورت الألمانية لإخلاء مركز المدينة، بهدف السماح بإبطال مفعول قنبلة من عهد الحرب العالمية الثانية تزن 1.8 طن.

وتضم منطقة مركز المدينة مقر الشرطة ومستشفيين وأنظمة مواصلات والبنك المركزي الألماني الذي يحوي احتياطات من الذهب تقدر قيمتها بسبعين مليار دولار.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الألماني إن "الترتيبات الأمنية المعتادة" ستظل متبعة أثناء عمل خبراء المفرقعات على إبطال مفعول القنبلة التي أسقطتها القوات الجوية البريطانية في زمن الحرب، واكتشفت خلال أعمال حفر في موقع بناء.

ويقع مقر البنك المركزي الألماني على بعد أقل من 600 متر من مكان القنبلة ويحوي 1710 أطنان من الذهب تحت الأرض وهو ما يمثل نحو نصف احتياطيات البلاد.

وقال مسؤولو مدينة فرانكفورت إن الإخلاء سيشمل أكثر من 60 ألفا من السكان لمدة لا تقل عن 12 ساعة، وسيشمل 20 دارا للمسنين ودار الأوبرا والحي الدبلوماسي.