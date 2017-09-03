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شاهد: أكثر من مليوني حاج يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى

3/9/2017

يواصل نحو مليونين و300 ألف حاج، اليوم الأحد، رمي الجمرات في ثاني "أيام التشريق" (12 من ذي الحجة).

ويذكر رمي الجمرات الحاج بعداء الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته، ويحذرون منه.

 والجمرات الثلاث هي عبارة عن أعمدة حجرية بيضاوية الشكل وسط أحواض ثلاثة، تشكل علامات للأماكن التي ظهر فيها الشيطان، ورماه فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتدفق "ضيوف الرحمن، صباح اليوم، على منشأة الجمرات، لرمي الجمرات الثلاث، كما رموها أمس، اتباعًا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة (الكبرى).

وسيمكث الحجاج الراغبون في التأخر إلى الموافق الثالث عشر من ذي الحجة، في مشعر منى، ليواصلوا رمي الجمرات الثلاث غدا، ثم يتوجهون إلى "بيت الله الحرام"، لأداء طواف الوداع، لتنتهي مناسكهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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