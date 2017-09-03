اليابان تقول إن كوريا الشمالية أجرت تفجيرا نوويا

قالت اليابان إنها خلصت إلى أن الهزات التي تم رصدها في كوريا الشمالية كانت تفجيرا نوويا لتصبح سادس تجربة نووية تجريها بيونغيانغ منذ عام 2006.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو خلال إفادة صحفية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني "بعد دراسة البيانات خلصنا إلى أنها كانت تجربة نووية".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت ما لا يقل عن ثلاث طائرات عسكرية من قواعد في اليابان لقياس الإشعاع.

ومن جانبها قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة سُجل اليوم الأحد في كوريا الشمالية قرب موقع بونجيى-رى المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

ونقلت يونهاب عن الوكالة قولها إن هذا الزلزال من صنع الإنسان على ما يبدو، مشيرة إلى إجراء بيونغيانغ تجربة نووية سادسة.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت إنها طورت قنبلة هيدروجينية متقدمة ذات "قوة تدميرية كبيرة".

ويأتي هذا التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية وسط تصاعد التوتر الإقليمي في أعقاب اختبار بيونغيانغ إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو/تموز ربما يبلغ مداهما نحو عشرة آلاف كيلومتر بحيث يمكنهما إصابة مناطق بالبر الرئيسي بالولايات المتحدة.

وتسعى كوريا الشمالية في ظل زعيمها كيم جونغ أون إلى صنع قنبلة نووية صغيرة وخفيفة بما يكفي لوضعها على صاروخ باليستي بعيد المدى دون أن يؤثر ذلك على مداه وجعله قادرا على تحمل إعادة دخول الغلاف الجوي للأرض.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية "نجحت في الآونة الأخيرة" في صنع قنبلة هيدروجينة أكثر تطورا. وتنفذ كوريا الشمالية برامجها النووية والصاروخية في تحد لقرارات وعقوبات مجلس الأمن الدولي.

وقالت الوكالة إن "القنبلة الهيدروجينية التي يمكن تعديل قوتها التفجيرية من عشرات الكيلوطن إلى مئات الكيلوطن سلاح نووي حراري متعدد المهام يملك قوة تدميرية كبيرة ويمكن تفجيره حتى على ارتفاعات عالية من أجل هجوم كهرومغناطيسي فائق القوة وفقا للأهداف الاستراتيجية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن "كل مكونات القنبلة الهيدروجينية محلية الصنع كما أن كل العمليات.. تمت بناء على عقيدة جوتشي، ومن ثم تمكن البلاد من إنتاج أسلحة نووية قوية بالعدد الذي تريده".

وجوتشي عقيدة محلية حاكمة لكوريا الشمالية تقوم على أساس الاعتماد على الذات، وتعد خليطا بين الماركسية والوطنية المتطرفة ونادى بها كيم إيل سونغ مؤسس الدولة وجد الزعيم الحالي. وتقول بيونغيانغ إن برامجها للأسلحة ضرورية لمواجهة ما تصفه بالعدوان الأمريكي.

وأظهرت صور عرضتها الوكالة كيم يتفقد رأسا حربية فضي اللون يرافقه علماء نوويون.