الكنيسة تنفي مطالبة تواضروس لأستراليا قبول لجوء أسر مصرية

نفى المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بولس حليم، الأحد، طلب البابا تواضروس الثاني، من أستراليا قبول اللجوء السياسي لأسر مسيحية مصرية.

جاء ذلك في تصريحات، لوكالة "الأناضول"، رداً على ما أثير من جدل، أمس الأول الجمعة، على خلفية بيان للكنيسة تناول مقابلة مع محطة إذاعية أسترالية، جاء فيه أن بابا أقباط مصر، ناقش "اللجوء السياسي لـ20 أسرة مسيحية".

وقال حليم إنه "تم فهم إجابة البابا (على سؤال خلال المقابلة مع المحطة الإذاعية الأسترالية) بشكل خاطئ؛ حيث أن البابا تكلم في العموم، واليوم كان هناك حوارا صحفيا أكد فيه البابا ذلك (عدم صحة مطالبة أستراليا بقبول اللجوء السياسي لأسر مسيحية مصرية)"، مشدداً على أن "موقف البابا من التمسك بالوطن لم ولن يتغير".

وأوضح أن البابا "ينادي بعودة من يستطيع من المصريين في الخارج لخدمة الوطن، وإقامة مشروعات استثمارية ما ينعكس بالخير على كل المصريين الذين يستحقون ذلك".

وفي بيان صادر مساء اليوم عن الكنيسة القبطية، نفي البابا تواضروس، في نص حوار قصير مع صحيفة أسترالية، صحة طلبه من الحكومة الأسترالية استقبال لاجئين مصريين مسيحيين، مؤكدا أن "قرار الهجرة قرار شخصي ويرجع إلى الشخص نفسه، وأحواله المادية، وظروفه الاجتماعية".

وأول أمس الجمعة، نقلت الكنيسة القبطية نصاً لمقابلة أجراها البابا تواضروس مع إذاعة "ABC" (أسترالية)؛ إذ سأله المحاور: "حوالي 20 أسرة قبطية (مسيحية مصرية) طلبت اللجوء السياسي إلى أستراليا، لكن تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة (الأسترالية) تجاه العائلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها سوى ترك مصر؟"، وفق بيان الكتسية.

وأجاب البابا: "في مصر توجد مشاكل اقتصادية وتعليمية، وكما تعلم من حوالي 6 أو 7 سنوات كانت هناك ثورتان؛ ما أثر على الحياة اليومية المصرية .. مصر تعتبر بلدًا جريحًا، وأي مساعدة من الحكومة الأسترالية يتم تقديرها".

وعن الدور، الذي تستطيع أستراليا لعبه حيال تلك العائلات المسيحية، أعرب بابا الكنيسة القبطية، وفق البيان، عن اعتقاده أنه "حينما تعطي الحكومة الأسترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وتبدأ حياة جديدة سيكون شيئًا جيدًا"، وهو ما فسر بدعوة أستراليا لقبول لاجئين مسيحيين.

ولم تقدم الكنيسة القبطية، حتى مساء اليوم، تفاصيل حول تلك العائلات وتاريخ خروجها من مصر وتقديمها طلبات اللجوء السياسي في أستراليا وأسبابه.

وقبل نحو أسبوع، غادر البابا تواضروس مصر في زيارة غير محددة المدة إلى كل من اليابان وأستراليا، لإتمام شؤون كنسية.