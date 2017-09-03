العنف الأسري يودي بحياة 109 سيدات في فرنسا خلال 2016

أفاد تقرير أعدته وزارة الداخلية الفرنسية مساء السبت، أن العنف الأسري في البلاد، أودى بحياة 109 سيدات و29 رجلا، العام الماضي.

ووفقا للتقرير الذي نُشر على موقع الوزارة، فإن 138 شخصا فقدوا حياتهم جراء تعرضهم للعنف الأسري.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم القتل الأسرية خلال العام الماضي بنسبة 15.49%، مقارنة بالسنة السابقة عليها.

وكانت وكالة الاتحاد الأوربي للحقوق الأساسية قد أنجزت دراسة استقصائية، شملت الدول الأعضاء في الاتحاد، واستقصت فيها واقع نحو 1500 امرأة من كل دولة عضو في العام 2014.

وأظهرت الدراسة أن نحو 13 مليون امرأة في الاتحاد الأوربي تعرضن للعنف الجسدي خلال 12 شهراً، بينما تعرض نحو 3 ملايين و700 ألف امرأة في دول الاتحاد للعنف الجنسي، وما نسبته 33% من النساء اللواتي شملهن الاستبيان تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي.

وخلصت نتائج الدراسة الاستقصائية إلى أن واحدة من كل 20 امرأة تعرضت للاغتصاب منذ سن 15 سنة، كما أن 34% من ضحايا العنف الجسدي تكررت بحقهم الاعتداءات لأكثر من أربع مرات.