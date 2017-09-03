الثانوية العامة في مصر على ثلاث سنوات بدلا من واحدة

أعلنت وزارة التعليم المصرية اعتزامها تطبيق نظام تعليمي جديد لشهادة الثانوية العامة (المرحلة قبل الجامعية)، يكون على مدى 3 سنوات متتالية، ويتضمن تأدية الطلاب 10 اختبارات سنوية.

جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم المصري، طارق شوقي، أوردته صحيفة أخبار اليوم الحكومية (السبت) للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة التي تعد أهم شهادة تعليمية في البلاد قبل الجامعة.

وشهادة الثانوية العامة في مصر حاليا هي السنة الأخيرة في سنوات المراحل الثانوية الثلاث.

وقال شوقي إن "النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون على مدى 3 سنوات، ويتضمن تأدية الطلاب 10 امتحانات كل عام، لقياس مدى قدرتهم على استيعاب المناهج".

وأوضح وزير التعليم المصري أن النظام الجديد للثانوية العامة سيؤدي إلى اختفاء الدروس الخصوصية التي تهدر 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أمريكي) سنويا من ميزانية الأسر المصرية، حسب قوله.

وتعد شهادة الثانوية العامة هي الأهم على الإطلاق في مصر، كونها تعد المحطة الفاصلة بين مرحلتي التعليم العام والجامعي في البلاد.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، قال وزير التعليم المصري إن نظام الثانوية العامة الجديد لن يطبق هذا العام، لكنه سيتم تطبيقه خلال العام التعليمي الجديد 2018 – 2019.

وشهدت مصر تغييرات في نظام امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت شهادة الثانوية العامة تتم لسنة واحدة في نهاية المرحلة الثانوية، تم تغييره لتصبح الشهادة في آخر سنتين من المرحلة الثانوية ثم أعيد ليصبح سنة واحدة حاليا.