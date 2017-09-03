التحالف الدولي بقيادة أمريكا يوفر "غذاء ومياه" لقافلة لتنظيم الدولة

قال التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة إنه قدم "غذاء ومياه" لقافلة تابعة لتنظيم الدولة عالقة في الصحراء شرق سوريا، لكنه قال إنه سيواصل منع القافلة من الوصول لأراضي يسيطر عليها التنظيم.

وقال التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قافلة تنظيم الدولة في سوريا انقسمت إلى مجموعتين ولا تزال مجموعة من الحافلات في الصحراء.

وتضم الحافلات نحو 300 من مقاتلي تنظيم الدولة ونحو 300 من عائلاتهم.

وكان حزب الله اللبناني قد قال السبت إن طائرات حربية أمريكية تمنع قافلة حافلات تابعة لتنظيم الدولة من التقدم صوب المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم بعد مغادرة الحافلات لمناطق خاضعة للحكومة السورية.

وقال الحزب في بيان إن الطائرات الحربية تمنع أيضا وصول أي مساعدات إنسانية إلى الحافلات التي تضم مقاتلين من التنظيم مع عائلاتهم ومنهم مسنون وجرحى ونساء حوامل.

وقال حزب الله إن ستا من الحافلات لا تزال في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وكان حزب الله والجيش السوري قد وفرا ممرا آمنا للقافلة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.