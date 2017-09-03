البث الحي
سياسة|هولندا

اعتداء عنصري على مسجد قيد الإنشاء شرقي هولندا

اعتداء على مسجد تحت الإنشاء شرقي هولندا
اعتداء على مسجد تحت الإنشاء شرقي هولندا
3/9/2017

نفذت مجموعة من اليمين المتطرف، اعتداءً على مسجد "التوحيد" التابع لوقف الديانة التركي، في هولندا.

وقالت مصادر محلية إن أعضاء من حركة "إد فيرزيت" (اليمينية المتطرفة)، علقوا لافتة تحمل عبارات عنصرية، على مئذنة المسجد الذي تجري أعمال بنائه في مدينة "فينلو" شرقي البلاد.

وتحمل اللافتة عبارات مكتوبة باللغتين التركية والهولندية مضمونها: "ابتعد عن هنا، فهولندا لنا، لا نريد مسجدا في حيّنا، لا نريد الإسلاميين".

وتبنت الحركة الاعتداء ونشرت صورة اللافتة والمنفذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة تحتها عبارة: "قمنا باحتلال المسجد".

وقال أحمد دورسون، المشرف على أعمال المسجد، التابع لوقف الديانة التركي: "لأول مرة منذ 30 عاما يقع اعتداء من هذا القبيل في المنطقة".

وأوضح أن الشرطة أوقفت منفذي الاعتداء وعززت من إجراءاتها الأمنية حول المسجد.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)