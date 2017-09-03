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سياسة

ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 40 شخصا

3/9/2017

أعلنت مصر (السبت) وفاة 23 حاجا من مواطنيها ما يرفع عدد المتوفين المصريين بين حجاج هذا العام إلى 40 حالة.

وقال أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية في بيان لوزارة الصحة المصرية مساء السبت، إن "زيادة الوفيات نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن"، لافتا إلى أن "معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس"، دون تفاصيل أكثر.

وكانت آخر إحصائية طبية رسمية يوم الجمعة تشير إلى وفاة 17 حاجا مصريا بالأراضي السعودية.

ويبلغ عدد بعثة الحجاج المصريين لهذا العام 78 ألف حاجٍ وحاجة، وفق تصريحات لوزير الإسكان ورئيس بعثة الحج مصطفى مدبولي، مقابل 72 ألفًا و622 حاجًا في 2016.

ويحج هذا العام رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، و3 وزراء هم حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والثالث مصطفى مدبولي، وزير الإسكان الذي يترأس بعثة الحج الرسمية.

المصدر : الأناضول
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