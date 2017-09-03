إيران تجبر طائرتين أمريكيتين على الابتعاد عن مجالها الجوي

قال مسؤول عسكري إيراني (الأحد) إن الدفاعات الجوية الإيرانية أجبرت طائرة تجسس أمريكية وطائرة استطلاع بدون طيار على تغيير مسارهما بعد اقترابهما من مجالها الجوي.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن البريجادير جنرال فرزاد إسماعيلي قائد قوة الدفاع الجوي الإيرانية قوله إن طائرة بدون طيار من طراز ار.كيو4 جرى اعتراضها الأسبوع الماضي وطائرة تجسس من طراز يو2 جرى تحذيرها لتبتعد في شهر مارس آذار.

وقال إسماعيلي "عندما جرى توجيه تحذير لطيار الطائرة يو2 فوق مضيق هرمز كان على علم بأنه مستهدف برادارين منفصلين… ونظم صاروخية".

ونقلت وكالة تسنيم عن إسماعيلي قوله "إيران لن تسمح قط لمثل هذه الطائرات المعادية بالاقتراب من مجالها الجوي ولن تتردد في إسقاطها إذا تطلب الأمر".

وشكا مسؤولون أمريكيون مرارا مما وصفوه بتعاملات غير آمنة وغير احترافية من جانب قوات البحرية الإيرانية في الخليج هذا العام.

وقالت إيران إن ما تقوم به قواتها يدخل في إطار حقها في حماية المياه الإقليمية الإيرانية".

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة موقفا أكثر تشددا من إيران واتهمتها بانتهاك جوهر اتفاق أبرمته مع قوى عالمية يقضي برفع العقوبات المفروض على طهران في مقابل كبح برنامجها النووي.