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سياسة|إيران

ظريف: السعودية والإمارات تقوضان استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
29/9/2017

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران حاولت دوما فرض الاستقرار في المنطقة، لكن السعودية والإمارات قوضتا ذلك.

وأضاف ظريف في لقاء خاص مع الجزيرة أن على السعودية وقف تصدير الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وأن طهران مستعدة للحديث مع الرياض حول الخلافات الإقليمية.

كما أكد أن سياسات السعودية تجاه قطر غير إيجابية، وأن بلاده تدعم الوساطة الكويتية الهادفة لتسوية الأزمة الخليجية.

وفي شأن آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده، مؤكدا أن ذلك سيدفع إيران للانسحاب منه أيضا مع احتفاظها بخيارات أخرى حينها، على حد قوله.

وكان ظريف قال (الخميس) خلال حوار له في مركز أبحاث الجمعية الآسيوية في نيويورك إن على السعودية أن تتخلى عن وَهْم إقصاء إيران من الساحة الإقليمية.

وذكر الوزير الإيراني أن بلاده تعتقد أن السعودية لاعب إقليمي مهم وينبغي احترام دوره، لكنه أفاد بأنه يتوقع من الرياض أن تدرك أن شطب إيران من معادلات المنطقة هو مجرد وهم ومراهقة سياسية، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة
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