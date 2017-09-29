شاهد: لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش يدفنون ضحايا قارب منكوب

قام مسلمو الروهينغيا اللاجئون في بنغلاديش (الجمعة) بدفن جثث 18 شخصا من اللاجئين الذين انقلب بهم قارب أثناء فرارهم من ميانمار إلى بنغلاديش.

وجرت مراسم دفن الضحايا بعدما تعرف أقاربهم عليهم، بينما لا يزال أكثر من 50 من ضحايا القارب الغارق في عداد المفقودين.

وقالت الشرطة في بنغلاديش (الجمعة) إنه قد تأكد غرق 20 شخصا، أغلبهم من الأطفال، دُفن 18 منهم.

وكان القارب يقل نحو 130 من الروهينغيا الفارين من العنف في ميانمار، قبل أن ينقلب قبالة خليج البنغال في وقت متأخر مساء الخميس.

وقال لالو ميا، الذي غرقت زوجته وابنته وابناه في الحادث: "اصطدم قاربنا بصخرة كبيرة وانقلب".

وقال ميا إن اثنين من أطفاله مازالا في عداد المفقودين.

وقال ميا إن شقيقه سونا فقد أيضا ثلاث بنات أعمارهن 10 سنوات و8 سنوات و3 سنوات، بينما نجت زوجته وثلاثة آخرين من أطفاله.

ومنذ 25 أغسطس/آب يشن جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون حملة دامية ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، أسفرت عن مقتل المئات ولجوء أكثر من نصف مليون شخص إلى الدول المجاورة، لجأ أغلبهم إلى بنغلاديش.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة ضد الروهينغيا بالتطهير العرقي، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا.