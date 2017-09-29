شاهد: قتلى وجرحى جراء انفجار مسجد في كابول

قال مسؤولون وشهود عيان إن انتحاريين نفذوا هجوما في العاصمة الأفغانية كابول (الجمعة) قرب مسجد للشيعة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

ووقع الانفجار في منطقة قلعة فتح الله في كابول قرب مسجد الحسينية بينما كانت قوات الأمن في حالة تأهب من احتمال وقوع هجمات خلال إحياء ذكرى يوم عاشوراء.

وقال مسؤولو أمن إن مهاجمين على الأقل قتلا أثناء تنفيذ الهجوم الذي كان يستهدف المسجد فيما يبدو بعد شهر من مقتل 20 شخصا في هجوم وقع أثناء أداء الصلاة في مسجد شيعي آخر بالعاصمة.

وذكر مستشفى تديره مجموعة إميرجنسي الإيطالية للإغاثة أنه استقبل خمسة مصابين بعد الانفجار، لكن شاهدا في مسرح الهجوم قال إن ثمانية أو تسعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح.

وأعلن فرع "تنظيم الدولة" بالمنطقة مسؤوليته عن عدة هجمات على أهداف للشيعة في كابول خلال السنوات الأخيرة.

وسمحت الحكومة للشيعة بوضع حراسة مسلحة قرب المساجد.