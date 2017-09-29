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سياسة

شاهد: انتشال جثث 15 من لاجئي الروهينغيا قبالة سواحل ميانمار

29/9/2017

قال مسؤولون بالشرطة في بنغلاديش إن قاربا يقل 130 من الروهينغيا الفارين من العنف في ميانمار انقلب قبالة خليج البنغال مساء الخميس، ما أسفر عن غرق 15 شخصا على الأقل.

وقال مكتب منظمة الهجرة الدولية في بنغلاديش على تويتر إن أغلب الجثث لأطفال.

وقالت شرطة بنغلاديش إن 10 أشخاص آخرين نقلوا للعلاج في مستشفى بمدينة كوكس بازار في بنغلاديش.

وتتواصل جهود الإنقاذ، لكن عدد الأشخاص المفقودين لم يتضح بعد.

ومنذ 25 أغسطس/آب يشن جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون حملة دامية ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، أسفرت عن مقتل المئات ولجوء أكثر من نصف مليون شخص إلى الدول المجاورة، لجأ أغلبهم إلى بنغلاديش.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة ضد الروهينغيا بالتطهير العرقي، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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