شاهد: إسرائيل تحقق مع إمام فلسطيني لصلاته على مهدي عاكف

استدعى الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني، للتحقيق على خلفية صلاة الغائب التي أداها على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان الإمام الفلسطيني قد أدى صلاة الغائب مع جموع المصلين في المسجد في "أم الفحم" على محمد مهدي عاكف الذي قضى نحبه معتقلا في السجون المصرية.

وقال الشيخ مشهور فواز للجزيرة مباشر إن محور التحقيق كان حول صلاة الغائب.

وأضاف أنه بيّن للمحققين أن الحديث يدور حول أداء شعيرة من شعائر الإسلام، وحق من حقوق العبادة التي كفلها الإسلام والأعراف الدولية.

وتابع قائلا إنه أكد على أن الصلاة على الشيخ عاكف جاءت بسبب أثره ومكانته الدينية، وليس كزعيم في تيار سياسي أو صاحب ايديولوجية معينة.

واستغرب الشيخ مشهور من التصعيد الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية مؤخرا، المصحوب بالتحريض والتغرير الذي يقوم به الإعلام الاسرائيلي.