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سياسة

دبلن تستضيف أول مؤتمر للمعارضة السعودية بالخارج

حملة اعتقالات طالت علماء ودعاة ومعارضين سعوديين (أرشيفية)
حملة اعتقالات طالت علماء ودعاة ومعارضين سعوديين (أرشيفية)
29/9/2017

تعقد قوى سعودية معارضة (الجمعة) أول مؤتمر لها في الخارج وذلك بمدينة دبلن في إيرلندا.

وهذه هي أول محاولة من نوعها لتشكيل معارضة سعودية منظمة تطالب بالإصلاح، وفق منظمي المؤتمر.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر، الذي يتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها السعودية خلال الأيام الماضية، إطلاق حركة "مواطنون بلا قيود"، وهي حركة حقوقية سعودية يأتي تشكيلها رداً على حملة الاعتقالات والسياسات المقيدة لحريات المواطنين في السعودية.

كما سيشهد المؤتمر إطلاق حركة "معارضيكا" التي تهدف إلى إثراء المحتوى على الإنترنت المتعلق بالنشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي في السعودية.

ومن بين الشخصيات التي ستشارك في هذا المؤتمر الدكتورة مضاوي الرشيد والناشط الحقوقي يحيى العسيري، إضافة إلى عدد من البرلمانيين الإيرلنديين المدافعين عن الحريات.

المصدر : الجزيرة
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