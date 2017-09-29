حماس تنفى إلقاء القبض على "خلية" تابعة لها في ليبيا

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجمعة إلقاء القبض على خلية تابعة لها في ليبيا، كما صرح مسؤول قضائي ليبي.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، في بيان إن "حديث الصادق الصور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس، عن إلقائهم القبض على خلية تابعة لحماس عار عن الصحة تماما".

وأضاف برهوم "نستغرب الزج باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يزج بها اسم حماس في المعترك الليبي وغيره، بهدف النيل من الحركة وضرب مصداقيتها، وتشكيك شعوب المنطقة المتعاطفة مع المقاومة، وعمق فلسطين الاستراتيجي فيها".

وأكد برهوم على سياسة حماس " بعدم التدخل مطلقا في شؤون أي دولة عربية أو غيرها، ومقاومتنا بوصلتها فلسطين، وصراعنا فقط مع العدو الصهيوني، وفي داخل فلسطين".

وذكر أن حماس تتمنى لـ"ليبيا وشعبها، وللأمة جمعاء، السلامة والوحدة والأمن والأمان والازدهار، فقوة ووحدة وازدهار الأمة قوة ودعما لقضية فلسطين".