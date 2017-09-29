الصليب الأحمر: إصابات الكوليرا باليمن قد تصل المليون بنهاية العام

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الجمعة) إن الوضع الإنساني في اليمن "كارثة" وإن حالات الكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ألكسندر فيت، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن، إن الأطراف المتحاربة تستخدم القوة بشكل مفرط مما يؤدي إلى سقوط "عدد هائل" من الضحايا المدنيين.

ودعا فين أطراف الصراع إلى السماح بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة.

وأضاف خلال إفادة صحفية في جنيف أن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750 ألف حالة، وأن عدد الوفيات وصل إلى 2119.

وتوقع فيت وصول عدد الإصابات بالكوليرا إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.