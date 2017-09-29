البث الحي
سياسة

أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب مرض غامض

29/9/2017

أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تسحب أكثر من نصف أفراد بعثتها الدبلوماسية في كوبا بعد إصابة 21 منهم بمشاكل صحية غامضة في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون اليوم (الجمعة) إن السفارة ستظل مفتوحة للوفاء بالمهام الدبلوماسية الأساسية، وتقديم خدمات الطوارئ، ولكن سيجري تعليق معالجة التأشيرات الروتينية.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر، وحثت جميع المواطنين  الأمريكيين على تجنب السفر إلى كوبا.

وقال المسؤولون إن الدبلوماسيين عانوا مشاكل صحية غامضة في أغسطس/آب الماضي، بما في ذلك شكاوى من عدم القدرة على السمع وطنين الأذن والدوار والاحساس بالتعب والصداع وصعوبة النوم.

وقد أثارت المشاكل الصحية توترات بين الولايات المتحدة وكوبا، وهدد وزير الخارجية ريكس تيلرسون بإغلاق السفارة تماما.

وقال مسؤول أمريكي للصحفيين، طلب عدم ذكر اسمه:" إلى أن تتمكن حكومة كوبا من ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية، سيتم تخفيض طاقم سفارتنا والاقتصار على أفراد الطوارئ من أجل تقليل عدد موظفي الحكومة الأمريكية المعرضين للخطر".

وتعتزم الولايات المتحدة عدم إرسال وفود رسمية إلى كوبا أو عقد اجتماعات ثنائية في كوبا، ولكنها ستجرى أية محادثات في الولايات المتحدة. 

وتحقق الولايات المتحدة في سبب المشاكل الصحية الغامضة، ولكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة، بيد أن المسؤولين أكدوا أن الحكومة الكوبية مسؤولة عن حماية الدبلوماسيين الأجانب على أراضيها.    

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد التوتر بسبب هذا الموضوع. 

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)