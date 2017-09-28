موسكو: جنرال روسي قتل في سوريا شغل منصبا كبيرا في جيش الأسد

قال رئيس أركان الجيش الروسي أمس الأربعاء (27 سبتمبر أيول) إن جنرالا روسيا قُتل في سوريا كان مُعارا للحكومة السورية كقائد عسكري.

وموسكو حليف قوي لسوريا منذ وقت طويل لكن دور الجنرال القتيل يكشف أن روسيا صارت جزءا لا يتجزأ من نظام حكم الرئيس بشار الأسد.

ولاقي اللفتنانت جنرال فاليري أسابوف (51 عاما) حتفه يوم السبت في قصف من مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قرب دير الزور.

وقال الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية إن الجنرال القتيل كان رئيسا لأركان القوات الروسية في سوريا ثم شغل بعد ذلك منصب قائد الفيلق السوري الخامس للمتطوعين.

ومعروف أن الفيلق الخامس للمتطوعين سُلح بأسلحة روسية منذ تشكيله في أواخر عام 2016 وأن مستشارين من الروس عملوا فيه لكن أيا من دمشق أو موسكو لم تعلن من قبل أن قيادة الفيلق روسية.