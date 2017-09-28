شاهد: الجزيرة تطلق قناتها على "انستغرام" بمحتوى تفاعلي جديد

أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية محتوى تفاعليا جديدا على قناتها اليومية على منصة إنستغرام، يلائم طبيعة المنصة، التي تعتبر من بين أهم وسائط إيصال المحتوى الإعلامي الموجه للشباب العربي.

ويأتي إطلاق قناة الجزيرة على إنستغرام بمحتوى جديد الخميس، بعد أيام قليلة من حجب قناتها على خدمة "سنابشات ديسكوفر" في السعودية، والإمارات، والبحرين إثر رضوخ شركة سنابشات لضغوط وإملاءات رقابية من سلطات هذه الدول، في تصرف يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة، وتعدياً على حق الأفراد في الوصول إلى المعلومة.

وقال الدكتور مصطفي سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: " إننا نعيش اليوم في عالم بلا حدود، ومن المستغرب أن تظن بعض الحكومات أو منصات توزيع المحتوى أن بإمكانها منع الوصول إلى مادة إخبارية في هذا الفضاء المفتوح، وشبكة الجزيرة الإعلامية مستمرة في سعيها لتقديم مادة إعلامية مهنية موجهة إلى الشباب العربي، تجمع بين الرصانة ومتطلبات الإعلام الجديد، عبر المنصات الاجتماعية المختلفة، التي حققت الجزيرة فيها نجاحات كبيرة، واستقطبت ملايين المتابعين الواثقين من مهنية الشبكة وموضوعيتها في تناول الحدث وتقديم المعلومة المعرفية التي تهم المتلقي وتثري مداركه."

من جهته، قال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة: "نسعى من خلال إطلاق قناتنا على منصة إنستغرام -بمحتوى وحلة جديدة- إلى الاستمرار في تقديم المنتج الإعلامي المتميز الذي يعده فريق من الإعلاميين الشباب، قدموا من خلفيات ثقافية مختلفة، في إطار استراتيجية الجزيرة للتحول الرقمي والوصول إلى المتلقي عبر كل المنصات المتاحة، ولنثبت للعالم أن حرية الصحافة والوصول إلى المعلومة حق إنساني ثابت، لم يعد بإمكان الحكومات سلبه كما كانت تفعل في الماضي".

وأضاف بشر أن الجزيرة سوف تقدم لمتابعيها على إنستغرام محتوى عربياً صمم خصيصاً لمستخدمي هذه المنصة، يراعي طبيعة التفاعل والسرعة في الوصول إلى المعلومة السهلة والموثوقة.

وتابع بشر أنه سيتم اختيار المواضيع التي تبث عبر القناة بعناية، ليبقى مستخدمو هذه المنصة الحيوية على اطلاع بآخر الأخبار بشكل جديد ومبتكر.

وكما تفعل على قناتها في سنابشات ديسكوفر وغيره من المنصات الرقمية، تتناول القصص التي تنشرها الجزيرة على "إنستغرام" أهم الأحداث الجارية إقليميا وعالمياً، وتعرض مختلف المواضيع التي تنال اهتماماً كبيراً من متابعيها في قالب مصمم خصيصاً ليتناسب مع اهتمامات الشباب العربي.

ويبلغ عدد متابعي قناة الجزيرة على إنستغرام 1.6 مليون متابع حالياً، متقدمة على كل القنوات الإخبارية بالمنطقة، فيما يتجاوز عدد مستخدمي منصة إنستغرام عالميا 700 مليون مستخدم نشط، من بينهم نحو 400 مليون مستخدم يومي لخدمة القصص الآنية في التطبيق.

وتعمل شبكة الجزيرة الإعلامية ضمن إستراتيجيتها الرقمية على إطلاق عدد من القنوات والخدمات الرقمية الجديدة، مواكبة للتطور التكنلوجي المتسارع الذي تشهده صناعة الإعلام.