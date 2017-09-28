شاهد: إنقاذ 200 مهاجر انهارت قواربهم قبالة سواحل طرابلس

أنقذ خفر السواحل الليبي، الأربعاء، أكثر من 200 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل طرابلس، بعد أن تسبب الطقس السيئ في انهيار القوارب التي كانوا يسافرون إليها وغرقها.

وتلقى حرس السواحل نداء استغاثة وبالتنسيق مع نظرائهم الإيطاليين ساعدت في إنقاذ السفينة وإعادتها، وفقا لعقيد ليبي.

وتعتمد إيطاليا على خفر السواحل الليبي مع حكومتي طرابلس والبلدية لوضع حد للمهاجرين الوافدين من بلد مزقته الحرب الأهلية والقتال بين الفصائل منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وينحدر المهاجرون الذين تم إنقاذهم من عدة بلدان أفريقية وكذلك من سوريا والمغرب.