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سياسة|تركيا

تركيا: القوات الجوية قتلت 13 شمالي العراق

28/9/2017

قالت القوات المسلحة التركية في بيان إن مقاتلاتها قصفت هدفا في شمال العراق الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 13 يشتبه أنهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقال البيان "في ضربة جوية بشمال العراق تم القضاء على 13 عضوا مسلحا من منظمة إرهابية انفصالية بينما كانوا يستعدون لشن هجوم". وتستخدم تركيا تعبير منظمة إرهابية انفصالية لوصف حزب العمال الكردستاني.

ويشن حزب العمال الكردستاني عمليات مسلحة في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية منذ الثمانينات، لكن الحزب له قواعد أيضا عبر الحدود في شمال العراق وتستهدفها تركيا من حين لآخر.

وتجري القوات التركية أيضا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية قرب حدودهما في أعقاب استفتاء يوم الاثنين على استقلال الأكراد في شمال العراق والذي أغضب كلا من أنقرة وبغداد.

وتخشى تركيا أن يؤدي الاستقلال الذي تم تأييده بأغلبية ساحقة إلى تشجيع النزعة الانفصالية في منطقتها الجنوبية الشرقية وهددت باتخاذ إجراءات اقتصادية وعسكرية ردا على ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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