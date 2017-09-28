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سياسة

المري: بعثة أممية للنظر في تداعيات الحصار على قطر

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري
28/9/2017

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سترسل بعثة فنية إلى الدوحة للنظر في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار بحق قطر.

وقال علي بن صميخ المري في حديثه للجزيرة أثناء زيارته لواشنطن، إن هذه البعثة سترفع تقريرا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي سيطرحه بدوره على مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف أن الهدف من إرسال هذه البعثة هو إدانة الحصار، وإصدار قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة.

وأضاف أنه لمس في لقاءات أجراها في واشنطن استياء شديدا لدى أعضاء في الكونغرس الأمريكي إزاء الزج بالمدنيين في الأزمة الخليجية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أن العديد من الدوائر في الولايات المتحدة تبين لها أن اتهامات دول الحصار لقطر ليست إلا مجرد ادعاءات ومزاعم.

في السياق ذاته، قال المري إن وفدا يضم برلمانيين بريطانيين يزور قطر حاليا للنظر في تأثيرات الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع المحاصرة لقطر، وأضاف أن الوفد سيطرح الموضوع أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني.

المصدر : الجزيرة
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